2020-03-29T08:11:40+03:00
Коронавирус Covid-19

На утро 29 марта в Томской области нет новых подтвержденных случаев коронавируса

В больнице находится 8 пациентов с подозрением на COVID-19
Алиса Селезнева
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Новых подтвержденных случаев коронавируса в регионе пока нет.Новых подтвержденных случаев коронавируса в регионе пока нет.Фото: из открытых источников
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-По данным на 10 утра воскресенья, 29 марта, в Томской области по-прежнему один пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. В больнице №3 Томска находятся 23 пациента: у 15-ти диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у восьми ПЦР-тесты в работе. В Северске сейчас три пациента, у всех диагноз на коронавирус не подтвердился. Один больной, у которого 26 марта подтвержден диагноз новой коронавирусной инфекции, находится в изоляции - сообщил заместитель руководителя штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса на территории Томской области, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Региональный штаб напоминает: с завтрашнего дня по решению главы государства в стране начинается нерабочая неделя. В эти дни гражданам настоятельно не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости, усиленно соблюдать правила личной гигиены, при симптомах ОРВИ и гриппа вызывать на дом врача.

Телефон горячей линии департамента здравоохранения Томской области (3822) 516-616.

ИСТОЧНИК KP.RU

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