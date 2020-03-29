2020-03-29T06:07:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Томский общепит с понедельника будет закрыт для посетителей

Готовую еду можно купить только через самовывоз или доставку
Алиса Селезнева
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Посидеть в кафе в ближайшую неделю не получиться.Посидеть в кафе в ближайшую неделю не получиться.Фото: из открытых источников
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28 марта региональный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции принял решение о переводе кафе, ресторанов и иных предприятий общественного питания Томской области на режим дистанционной торговли.

Начиная с понедельника,30 марта, и до воскресенья, 5 апреля включительно, предприятия общественного питания могут продолжать работу только в режиме продажи еды навынос, без приема посетителей внутри помещений. В случае невозможности организации продажи еды навынос деятельность предприятия должна быть приостановлена до 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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