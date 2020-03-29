Томский общепит с понедельника будет закрыт для посетителей
Готовую еду можно купить только через самовывоз или доставку
Посидеть в кафе в ближайшую неделю не получиться.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:
28 марта региональный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции принял решение о переводе кафе, ресторанов и иных предприятий общественного питания Томской области на режим дистанционной торговли.
Начиная с понедельника,30 марта, и до воскресенья, 5 апреля включительно, предприятия общественного питания могут продолжать работу только в режиме продажи еды навынос, без приема посетителей внутри помещений. В случае невозможности организации продажи еды навынос деятельность предприятия должна быть приостановлена до 5 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU