Коронавирус в Томске: новости на 28 марта

28 Март 2020 2020-03-28T10:20:52+03:00

На 12 часов в Томской области нет новых подтверждённых случаев с диагнозом COVID-19

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На 28 марта в Томской области остается один больной, у которого 26 марта был подтвержден диагноз коронавирус.

- На 12 часов субботы, 28 марта, в инфекционных отделениях Томска и Северска находятся 24 человека. В Северске – три человека, у всех отрицательный тест на коронавирус, в Томске – 21 человек: у 16-ти пациентов анализы отрицательные, у пяти – находятся на исследовании, - рассказал заместитель руководителя оперштаба Иван Деев. .

Первый пациент с COVID-19 27 марта выписан из больницы с выздоровлением. У выздоровевшего дважды были взяты контрольные анализы, оба ПЦР-теста подтвердили отрицательный результат — отсутствие заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU