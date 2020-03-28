2020-03-28T06:29:32+03:00
Спорт

К чемпионату мира по жиму штанги томич готовится дома

Он уверен, что в любой момент должен быть готовым достойно представить родной город в Чехии
Елена Реутова
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Карантин - не помеха для тренировокКарантин - не помеха для тренировокФото: Предоставлено героем публикации
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Чемпионат мира по жиму штанги лежа должен был пройти в Праге в мае. Среди спортсменов, которые должны были выступить на этом престижном турнире - томич Сергей Усов. Однако из-за коронавируса соревнования были перенесены: предварительно – на август. Но ситуация такова, что все еще может измениться.

- Как бы то ни было, я должен быть готов в любой момент и в любом месте достойно представить Россию на международной арене. Так как многие залы в городе закрыты, я готовлюсь в домашних условиях. Отжимаюсь от пола. В среднем делаю пять подходов по сто раз. Подтягиваюсь на перекладине. Поднимаю гирю, занимаюсь со штангой, которую мне много лет назад сделал мой отец и тренер, бывший тяжелоатлет Сергей Владимирович Усов, - рассказывает спортсмен.

Напомним, в начале марта Сергей Усов, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, одержал победу в абсолютном зачете чемпионата Сибирского федерального округа по жиму штанги, зафиксировав 360 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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