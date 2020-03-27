В Томской области восемь лабораторий готовятся начать диагностику COVID-19

27 Март 2020 2020-03-27T14:08:16+03:00

Нужно быть готовым к худшему варианту Фото: из открытых источников

Также готовится к работе стационар, в котором будут созданы условия для лечения тяжелых пациентов

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Об этом на расширенном заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под председательством губернатора сообщил его заместитель по социальной политике Иван Деев.

По его словам, сегодня анализы на COVID-19 проводятся только в лаборатории Роспотребнадзора, которая работает в круглосуточном режиме. Еще восемь лабораторий после получения аккредитации Роспотребнадзора смогут начать исследования по диагностике коронавирусной инфекции. Это позволит организовать своевременные исследования анализов в случае роста заболеваемости.

Иван Деев также доложил, что готовится к работе стационар, в котором будут созданы условия для лечения пациентов, у которых заболевание будет протекать в тяжелой форме. Регион уже выделил средства на закупку специализированного оборудования. Здесь же будут размещаться больные, относящиеся к группе риска: имеющие хронические заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабет и другие патологии.

ИСТОЧНИК KP.RU