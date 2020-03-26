2020-03-26T05:40:27+03:00
Происшествия

При тушении пожара в Томске обнаружили тело мужчины

Возгорание в одном из гаражей произошло накануне вечером
Елена Реутова
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Пожар унес жизнь мужчиныПожар унес жизнь мужчины
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Сообщение о пожаре в одном из железобетонных гаражей на улице Елизаровых поступило в пожарно-спасательную службу в 18:36, первое подразделение прибыло на место уже в 18:46.

При тушении в подвальном помещении гаража пожарные обнаружили тело мужчины.

Как сообщили в региональном МЧС, в результате пожара в подвальном помещении обгорело кресло, закоптились стены. Площадь пожара составила один квадратный метр.

В кресле пожарными было обнаружено обгоревшее тело мужчины 1955 года рождения.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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