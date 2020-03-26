При тушении пожара в Томске обнаружили тело мужчины
Возгорание в одном из гаражей произошло накануне вечером
Пожар унес жизнь мужчины
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Сообщение о пожаре в одном из железобетонных гаражей на улице Елизаровых поступило в пожарно-спасательную службу в 18:36, первое подразделение прибыло на место уже в 18:46.
При тушении в подвальном помещении гаража пожарные обнаружили тело мужчины.
Как сообщили в региональном МЧС, в результате пожара в подвальном помещении обгорело кресло, закоптились стены. Площадь пожара составила один квадратный метр.
В кресле пожарными было обнаружено обгоревшее тело мужчины 1955 года рождения.
Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU