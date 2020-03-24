Уроженка Томска снялась в новом психологическом триллере ТНТ

24 Март 2020 2020-03-24T06:19:23+03:00

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Екатерина Волкова уже давно живет в Москве, поэтому мало кто помнит, что знаменитая актриса родилась и выросла в Томске. Именно в нашем городе у нее впервые зародилась мечта попробовать себя в театре или кино. Правда, никаких предпосылок к этому не было: родители Екатерины никак не были связаны с искусством. Сейчас на счету актрисы более 60-ти ролей в кино и на телевидении, она дает регулярные концерты в качестве джазовой певицы.

В психологическом триллере «Колл-центр» у Екатерины пусть и не главная, но одна из ключевых ролей. Сама же история включает в себя не только психологический триллер, как основу повествования, но и боевик, научную фантастику и даже мелодраму. По сюжету неизвестные, представившиеся как Папа и Мама, берут в заложники сотрудников колл-центра, продающих товары для взрослых. Мотивы террористов неясны, но они требуют, чтобы все четко выполняли их странные и очень жестокие указания.

ИСТОЧНИК KP.RU