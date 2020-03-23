Режим повышенной готовности к коронавирусу действует в медицине Томской области

23 Март 2020 2020-03-23T13:53:29+03:00

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Как сообщил на ежедневном брифинге вице-губернатор по социальной политике Иван Деев, в медицинских учреждениях Томской области временно отменено проведение профосмотров и диспансеризации, а также частично переносятся плановые госпитализации. Он уточнил, что экстренная госпитализация по-прежнему оказывается незамедлительно и в полном объеме.

В Томске пациенты, нуждающиеся в стационарном лечении ОРВИ и гриппа, сейчас госпитализируются в стационарное отделение медсанчасти «Строитель», а пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию отправляются в инфекционное отделение больницы № 3.

По ситуации на 15 часов 23 марта в инфекционном отделении городской больницы № 3 лечение проходят 17 человек: один – с диагнозом коронавирус, подтвержденным 18 марта, у остальных анализы на коронавирусную инфекцию отрицательные. Еще восемь человек находятся в инфекционном отделении больницы Северска: один с диагнозом ОРВИ, у семи пациентов результаты анализов будут известны сегодня вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU