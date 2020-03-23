Гражданин Казахстана оплатил штраф, узнав, что не сможет вылететь из Томска домой

23 Март 2020 2020-03-23T06:33:11+03:00

Запрет на выезд – один из действенных аргументов для должников Фото: Из открытых источников

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Как отмечают в УФССП по Томской области, граждане нередко принимают меры по оплате долга, когда поставлены перед фактом запрета выезда за границу. Последний пример – оплата штрафа в 30 тыс. рублей гражданином Казахстана после того, как он узнал, что не сможет уехать домой.

Гражданин Казахстана, работающий на одном из деревоперерабатывающих предприятий Асино, был оштрафован сотрудниками ГИБДД за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Вовремя штраф оплачен не был, судебные приставы возбудили соответствующее исполнительное производство и обратили взыскание на расчетный банковский счет должника, а также на его заработную плату. Кроме того, в отношении неплательщика было вынесено постановление об ограничении на выезд за пределы РФ.

Денежных средств у гражданина не оказалось, однако он, узнав о заблокированном счете, незамедлительно появился в отделе судебных приставов по Асиновскому району. Оказалось, что он уже купил билет в Казахстан, и волновался, что не сможет вылететь на родину.

Уже на следующее утро требуемая сумма была перечислена на депозитный счет отдела, что позволило отменить запрет на выезд за границу.

По состоянию на начало марта 2020 г. в праве выезда за пределы Российской Федерации из-за долгов были ограничены более 24 тыс. жителей Томской области. Благодаря данной принудительной мере судебные приставы взыскали более 76 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU