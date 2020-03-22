Томич хотел продать мебель и лишился 80 тыс. рублей

22 Март 2020 2020-03-22T05:48:55+03:00

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В УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств от томича, 1972 года рождения.

- По предварительным данным, мужчина с целью продажи двухъярусной кровати, разместил объявление на одном из интернет-сайтов. После чего ему на сотовый телефон поступил звонок, неизвестный представился сотрудником фирмы, занимающейся реставрацией мебели и сообщил о готовности приобрести имущество, и что скоро поступит звонок из бухгалтерии организации. Через некоторое время действительно поступил второй вызов, звонивший попросил томича сообщить номер банковской карты, и продиктовать два смс- кода, которые затем пришли. После того, как пришел третий код, потерпевший заподозрил обман, закончил разговор и позвонил в банк, попросив заблокировать карты. И узнал, что с его счетов списали около 80000 рублей двумя операциями. - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

УМВД России по Томской области напоминает:

• Никогда не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты, в том числе при покупке товаров через Интернет сайты и не сообщайте дополнительные данные банковских карт.

• Если продавец или покупатель на Интернет-сайте просит пройти к банкомату для операций или сообщить ему номер карты и смс-пароли и коды, поступившие на телефон – Не верьте, это мошенники!

ИСТОЧНИК KP.RU