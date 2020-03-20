2020-03-20T12:04:06+03:00
Общество

Томскстат: промышленность региона в январе-феврале набрала обороты

По сравнению с 2019 годом производство увеличилось почти на три процента
Антонина Ленская
Поделиться:
Статистика не дает объяснений росту и снижению объемов, а лишь констатирует факты.Статистика не дает объяснений росту и снижению объемов, а лишь констатирует факты.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Промышленное производство в Томской области в январе-феврале 2020 года увеличилось на 2,9% по сравнению с январем-февралем 2019-го. Позитивная динамика наблюдалась в обрабатывающих отраслях (где рост составил 12,3%); в водоснабжении и водоотведении; организация сбора и утилизации отходов «приросла» на 30,2%. В то же время несколько снизились показатели добычи полезных ископаемых (минус 0,9%) и обеспечения электроэнергией, газом и паром (минус 6,0%).

По отраслям и видам деятельности Томскстат приводит следующие данные. В сырьевом секторе в январе-феврале 2020 года увеличилась добыча природного песка на 76,7%, природного и попутного газа – на 3,7%. При этом вновь сократилась добыча сырой нефти, включая газовый конденсат, – на 4,3%.

Существенный рост к январю-февралю 2019 года зафиксирован в производстве пищевых продуктов – на 18,5%. Так, томские предприятия на 63,7% больше произвели сметаны, на 12,1% – молока (кроме сырого). Правда, сократилось производство масла сливочного – на 19,7%, сыров – на 8,1%, изделий кондитерских (7,6%) и хлебобулочных (4,9%). Также за два месяца на 2,8% меньше прошлогоднего произведено свинины (кроме субпродуктов).

Далее, с начала года заметно увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий – на 29,7%. В частности, выпуск инструмента и других приборов для измерения, контроля и испытаний вырос в 2,4 раза. Производство текстильных изделий в Томской области увеличилось в 1,7 раза; производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – на 20,6%; производство металлургическое – на 10,2%. Тогда как производство электрического оборудования по сравнению с 2019-м снизилось на 13,7%.

Определенные колебания наблюдались в отрасли стройматериалов. Скажем, производство строительных растворов снизилось сразу на 77,7%, изделий из цемента, бетона или искусственного камня – на 25,0%. Вместе с тем в 1,6 раза выросло производство товарного бетона.

Неравномерно развивалась и деревообработка. Объемы выпуска продукции в обработке древесины и производстве изделий из дерева сократились в целом на 1,8%, в том числе пиломатериалов лиственных пород – на 27,9%. Зато выросло производство шпона для фанеры (на 37,7%) и пиломатериалов хвойных пород (на 9,6%).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клещи нападают на жителей Томской области все чаще
Все лица, с кем контактировала заразившаяся томичка, определены
Несколько пунктов приема Томскэнергосбыта временно приостановили работу
Томичей, вернувшихся из-за границы, ждет две недели самоизоляции
Томичей просят помочь найти подозреваемого в хищении куба для пожертвований
Томскстат: промышленность региона в январе-феврале набрала обороты
Выходные не порадуют томичей хорошей погодой
Студенты Томского госуниверситета получат 50 тысяч рублей в виде стипендии Эндаумент-фонда
Томичка в сети Интернет покупала шубу и осталась без денег и обновки
Прибывшие из-за рубежа жители Томской области могут сообщать о себе через онлайн-сервис
В Томской области появятся новые автобусы для пригородных маршрутов
Томские ученые получили более качественный графен для гибкой электроники
Томские педагоги стали победителями на конкурсе имени Выготского
Желание легко заработать на «лайках» дорого обошлось юной томичке
Томич, «бегавший» от уплаты алиментов, теперь будет ходить пешком
Приятного аппетита! В прошлом году в Томске открылось 26 новых кафе и ресторанов
Новых подтвержденных диагнозов COVID-19 в Томской области нет
В томских колониях и СИЗО введен запрет на свидания с родственниками
Томский областной онкодиспансер запустил новый интернет-ресурс
Учреждения культуры Томской области работают в интерактивном онлайн-формате
В Томске к лишению свободы осуждены два юных грабителя
В санаториях и лагерях Томской области отменены лагерные смены на весенние каникулы