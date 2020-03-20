Томскстат: промышленность региона в январе-феврале набрала обороты

20 Март 2020 2020-03-20T12:04:06+03:00

Статистика не дает объяснений росту и снижению объемов, а лишь констатирует факты. Фото: из открытых источников

По сравнению с 2019 годом производство увеличилось почти на три процента

Изменить размер текста: A A

Промышленное производство в Томской области в январе-феврале 2020 года увеличилось на 2,9% по сравнению с январем-февралем 2019-го. Позитивная динамика наблюдалась в обрабатывающих отраслях (где рост составил 12,3%); в водоснабжении и водоотведении; организация сбора и утилизации отходов «приросла» на 30,2%. В то же время несколько снизились показатели добычи полезных ископаемых (минус 0,9%) и обеспечения электроэнергией, газом и паром (минус 6,0%).

По отраслям и видам деятельности Томскстат приводит следующие данные. В сырьевом секторе в январе-феврале 2020 года увеличилась добыча природного песка на 76,7%, природного и попутного газа – на 3,7%. При этом вновь сократилась добыча сырой нефти, включая газовый конденсат, – на 4,3%.

Существенный рост к январю-февралю 2019 года зафиксирован в производстве пищевых продуктов – на 18,5%. Так, томские предприятия на 63,7% больше произвели сметаны, на 12,1% – молока (кроме сырого). Правда, сократилось производство масла сливочного – на 19,7%, сыров – на 8,1%, изделий кондитерских (7,6%) и хлебобулочных (4,9%). Также за два месяца на 2,8% меньше прошлогоднего произведено свинины (кроме субпродуктов).

Далее, с начала года заметно увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий – на 29,7%. В частности, выпуск инструмента и других приборов для измерения, контроля и испытаний вырос в 2,4 раза. Производство текстильных изделий в Томской области увеличилось в 1,7 раза; производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – на 20,6%; производство металлургическое – на 10,2%. Тогда как производство электрического оборудования по сравнению с 2019-м снизилось на 13,7%.

Определенные колебания наблюдались в отрасли стройматериалов. Скажем, производство строительных растворов снизилось сразу на 77,7%, изделий из цемента, бетона или искусственного камня – на 25,0%. Вместе с тем в 1,6 раза выросло производство товарного бетона.

Неравномерно развивалась и деревообработка. Объемы выпуска продукции в обработке древесины и производстве изделий из дерева сократились в целом на 1,8%, в том числе пиломатериалов лиственных пород – на 27,9%. Зато выросло производство шпона для фанеры (на 37,7%) и пиломатериалов хвойных пород (на 9,6%).

ИСТОЧНИК KP.RU