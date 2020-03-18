Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Томской области превышен на 18%

18 Март 2020 2020-03-18T07:44:19+03:00

Больше всего заболевших среди школьников и взрослых

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По итогам прошедшей недели в Томской области ОРВИ и гриппом заболело 8016 человек, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Томской области. Эпидпорог превышен в двух возрастных группах: среди школьников от 7 до 14 лет на 24,2%, в группе 15 лет и старше - на 42,9%.

На карантин полностью закрыты 5 школ (в Асиновском, Молчановском, Парабельском и Чаинском районах); 50 классов в 27 школах, среди них в Томске закрыто 27 классов в 16 школах; полностью закрыты 5 детских садов (в Кожевниковском, Молчановском, Парабельском районах).

Вместе с тем, во всех возрастных группах населения, в сравнении с предыдущей неделей, отмечается снижение заболеваемости.

Отмечается рост доли гриппа среди респираторных вирусов. По результатам лабораторного мониторинга в структуре положительных находок в 81,5% выявлен вирус гриппа- А/H1N1, A/H3N2 и В. Так же среди респираторных вирусов циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, риновирусы и другие).

Кроме того, в рамках мониторинга за ОРВИ и гриппом, в рамках мониторинга за пневмониями проводятся исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019). Вирус выявлен не был.

ИСТОЧНИК KP.RU