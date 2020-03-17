Картофеля и овощей в Томской области было собрано меньше прошлогоднего

17 Март 2020 2020-03-17T11:54:01+03:00

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По данным Томскстата, в 2019 году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, крестьянские/фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, хозяйства населения) составила 324,3 тыс. гектаров и уменьшилась по сравнению с 2018 годом на 2,8 тыс. гектаров.

Всего по Томской области намолочено 341,3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, при этом урожайность составила 21,2 центнера с гектара. Накопано 109,1 тыс. тонн картофеля (урожайность – 141,6 ц/га); собрано 50,6 тыс. тонн овощей открытого и защищенного грунта (урожайность – 282,6 ц/га).

Таким образом, в 2019-м зерновых и зернобобовых культур намолочено на 6,1 тыс. тонн больше, чем в 2018 году. Однако картофеля и овощей произведено меньше, соответственно, на 36,6 тыс. и 2,5 тыс. тонн. Как и в предыдущие годы, основная часть зерновых и зернобобовых (76,9%) выращена в сельскохозяйственных организациях, картофеля и овощей – в хозяйствах населения (73,5% и 65,7% соответственно).

Ранее заместитель губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр сообщил, что в 2019 году объем производства сельхозпродукции в регионе составил 31 млрд рублей (против 30,7 млрд в 2019-м). В растениеводстве томские хозяйства сохранили лидерство по темпам уборки и по средней урожайности зерна в Сибири (21,2 ц/га), несмотря на небольшое снижение, обусловленное недостатком влаги в летние месяцы.

Вице-губернатор заявил: «Мы ставим новый рубеж – получить урожайность 25 ц/га. Как показывает практика, в Сибири он вполне достижим: если в 2015 году только 14 хозяйств имели урожайность выше 20 ц/га, то в 2019-м - уже 30, засевающих почти 60% посевных площадей».

ИСТОЧНИК KP.RU