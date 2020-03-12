В Томской области начала работу передвижная выставка, посвященная 75-летию Победы
Сегодня в Колпашевском социально-промышленном колледже открывается выставочная экспозиция, посвященная 75-летию Победы.
13 марта экспозиция будет работать в филиале Политехнического техникума в Парабели, 14 марта – в Кривошеинском агропромышленном техникуме. Вход свободный.
На выставке представлены экспонаты, военная форма, найденная на местах боевых сражений в Смоленской области бойцами поисковых отрядов «Патриот» и «Поиск». Здесь же будет развернута инсталляция «медсанбат» Томского базового медицинского колледжа. Посетители смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению военных писем и исторической викторине, посвященной событиям Великой Отечественной войны.
Экспонаты подготовлены студентами и преподавателями Томского экономико-промышленного колледжа, Томского промышленно-гуманитарного колледжа, Томского механико-технологического техникума, Томского базового медицинского колледжа и Томского индустриального техникума.
ИСТОЧНИК KP.RU