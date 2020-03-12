В Томской области начала работу передвижная выставка, посвященная 75-летию Победы

12 Март 2020 2020-03-12T06:33:36+03:00

Ее подготовили к юбилею томские техникумы и колледжи

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Сегодня в Колпашевском социально-промышленном колледже открывается выставочная экспозиция, посвященная 75-летию Победы.

13 марта экспозиция будет работать в филиале Политехнического техникума в Парабели, 14 марта – в Кривошеинском агропромышленном техникуме. Вход свободный.

На выставке представлены экспонаты, военная форма, найденная на местах боевых сражений в Смоленской области бойцами поисковых отрядов «Патриот» и «Поиск». Здесь же будет развернута инсталляция «медсанбат» Томского базового медицинского колледжа. Посетители смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению военных писем и исторической викторине, посвященной событиям Великой Отечественной войны.

Экспонаты подготовлены студентами и преподавателями Томского экономико-промышленного колледжа, Томского промышленно-гуманитарного колледжа, Томского механико-технологического техникума, Томского базового медицинского колледжа и Томского индустриального техникума.

ИСТОЧНИК KP.RU