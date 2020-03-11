Томский симфонический оркестр выступит в Москве с шедеврами русской музыки
12 марта Томский академический симфонический оркестр под руководством главного дирижера и художественного руководителя Михаила Грановского будет выступать в Концертном зале им. П.И. Чайковского в рамках абонемента «Шедевры русской симфонической музыки. Оркестры России» вместе со знаменитым пианистом России Борисом Березовским.
В программу концерта включены три произведения русских композиторов – «Волшебное озеро» А.К. Лядова, Концерт № 2 для фортепиано с оркестром соль мажор П.И. Чайковского и Симфония № 3 ля минор С.В. Рахманинова.
Вместе с солирующим Борисом Березовским (фортепиано) москвичи услышат скрипку концертмейстера оркестра Семена Промое и виолончель Антона Юрченко.
ИСТОЧНИК KP.RU