Томский симфонический оркестр выступит в Москве с шедеврами русской музыки

11 Март 2020 2020-03-11T13:29:04+03:00

Томские музыканты в Москве Фото: из открытых источников

Томские музыканты будут работать на главной академической сцене России

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12 марта Томский академический симфонический оркестр под руководством главного дирижера и художественного руководителя Михаила Грановского будет выступать в Концертном зале им. П.И. Чайковского в рамках абонемента «Шедевры русской симфонической музыки. Оркестры России» вместе со знаменитым пианистом России Борисом Березовским.

В программу концерта включены три произведения русских композиторов – «Волшебное озеро» А.К. Лядова, Концерт № 2 для фортепиано с оркестром соль мажор П.И. Чайковского и Симфония № 3 ля минор С.В. Рахманинова.

Вместе с солирующим Борисом Березовским (фортепиано) москвичи услышат скрипку концертмейстера оркестра Семена Промое и виолончель Антона Юрченко.

ИСТОЧНИК KP.RU