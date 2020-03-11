В Томской области арестован главный лесничий Тегульдетского лесничества

11 Март 2020 2020-03-11T12:45:19+03:00

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области на основании материалов региональных управлений ФСБ и МВД возбуждено уголовное дело в отношении главного лесничего Тегульдетского лесничества – филиала ОГКУ «Томсклес». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По предварительным данным, обвиняемый в 2017 году дал незаконное указание подчиненному работнику о подписании акта лесопатологического обследования в урочище «Берегаевское» Берегаевского участкового лесничества Тегульдетского лесничества, заведомо зная, что он этого обследования не проводил. В результате действий обвиняемого под рубку были незаконно выделены лесные насаждения, расположенные на участках земель лесного фонда. Данная рубка была предотвращена в результате действий оперативных сотрудников региональных УФСБ, УМВД и Росгвардии. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU