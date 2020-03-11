2020-03-11T11:18:09+03:00
Происшествия

Томскими росгвардейцами задержан подозреваемый в совершении разбоя

Правоохранители нашли мужчину по горячим следам
ИГОРЬ ТЮРИН
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Задержали оперативноЗадержали оперативноФото: из открытых источников
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В половине пятого утра к патрулирующему район экипажу вневедомственной охраны Росгвардии Томской области обратился гражданин. Он пояснил, что 5 минут назад возле дома по проспекту Кирова в Томске в отношении него совершено открытое хищение денежных средств под угрозой предмета, похожего на нож. Злоумышленник поживился 1 тыс. рублей.

Росгвардейцы предали сообщение в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району г. Томска и приступили к поискам подозреваемых. В ходе отработки информации, в подъезде одного из домов по улице Усова был обнаружен гражданин, подходящий под описание. Задержанный был передан прибывшим на место сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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