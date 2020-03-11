На одну вакансию охранника в Томске приходится пять соискателей

11 Март 2020 2020-03-11T09:43:40+03:00

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11 марта в России отмечается День частного охранника и детектива. Аналитики hh.ru Сибири оценили ситуацию в данном сегменте томского кадрового рынка. Согласно их данным, средний уровень предлагаемых зарплат в вакансиях для охранников составляют 35 000 рублей. Практически 60% имеющихся вакансий - предложения для специалистов по охране торговых объектов, обеспечению пропускного режима, видеонаблюдения, и всего 1% - для специалистов в области личной безопасности.

Число вакансий для охранников в Томске с 2013 года в 2019 году выросло почти в десять раз. Причем большинство предложений о работе были доступны кандидатам без опыта работы (63%). Еще треть вакансий ориентирована на специалистов с профессиональным стажем от 1 года до 3 лет (32%). И 5% - доля вакансий, в которых указан обязательный опыт работы от 3 лет и более.

Сегодня в Томске на одну открытую вакансию охранника в среднем претендуют пять соискателей.

Обобщенный портрет соискателя на позицию охранника, составленный на основе аналитики из резюме на hh.ru, выглядит следующим образом: 95% кандидатов – мужчины, подавляющее большинство из них в возрасте 46 лет и более (44%), еще 41% соискателей находятся в возрастном диапазоне от 26 до 45 лет.

В основном, кандидаты готовы работать полный рабочий день (82%) и по сменному графику (46%), но 8% охранников также рассматривают вариант вахты.

ИСТОЧНИК KP.RU