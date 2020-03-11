Водитель в Томске сбил ребенка на переходе и скрылся с места происшествия

11 Март 2020 2020-03-11T09:13:39+03:00

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Дорожное происшествие случилось вечером во вторник, около 21.50, на Каштаке, в районе дома N23 по проспекту Мира.

- По предварительным данным, неустановленный автомобиль, под управлением неустановленного водителя, двигаясь по проспекту Мира со стороны улицы Интернационалистов в сторону улицы 79 Гвардейской Дивизии, в районе дома № 23 по проспекту Мира, при повороте налево совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. После наезда автомобиль с места происшествия скрылся. С травмами 13-летний мальчик-пешеход самостоятельно обратился в медицинское учреждение. – говорится в сообщении

Очевидцев данного происшествия просьба звонить в Госавтоинспекцию по телефону: 271-552, либо в ДЧ ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу г. Томск, ул. Герцена, 72/1 кабинет 318.

ИСТОЧНИК KP.RU