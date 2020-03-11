2020-03-11T09:13:39+03:00
Происшествия

Водитель в Томске сбил ребенка на переходе и скрылся с места происшествия

ГИБДД просит откликнуться очевидцев
Алиса Селезнева
Поделиться:
фото: УМВД России по Томской областифото: УМВД России по Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Дорожное происшествие случилось вечером во вторник, около 21.50, на Каштаке, в районе дома N23 по проспекту Мира.

- По предварительным данным, неустановленный автомобиль, под управлением неустановленного водителя, двигаясь по проспекту Мира со стороны улицы Интернационалистов в сторону улицы 79 Гвардейской Дивизии, в районе дома № 23 по проспекту Мира, при повороте налево совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. После наезда автомобиль с места происшествия скрылся. С травмами 13-летний мальчик-пешеход самостоятельно обратился в медицинское учреждение. – говорится в сообщении

Очевидцев данного происшествия просьба звонить в Госавтоинспекцию по телефону: 271-552, либо в ДЧ ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу г. Томск, ул. Герцена, 72/1 кабинет 318.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томский симфонический оркестр выступит в Москве с шедеврами русской музыки
В Томской области арестован главный лесничий Тегульдетского лесничества
Томичи и голландцы объединили силы в борьбе с описторхозом
Сотрудники томской ГИБДД задержали 46 водителей «под мухой»
Томскими росгвардейцами задержан подозреваемый в совершении разбоя
Режут лед на Томи в ожидании ледохода
На одну вакансию охранника в Томске приходится пять соискателей
Водитель в Томске сбил ребенка на переходе и скрылся с места происшествия
Ловись, рыбка! Свыше 1000 томичей сразятся за звание лучших рыбаков региона
Население Томска в 2019 году пополнили полторы тысячи мигрантов
Лабораторию по производству «синтетики» закрыли в Томске
Огурцы и капуста сильнее всего подорожали в феврале в Томске
Томичей приглашают обсудить благоустройство восьми городских территорий
Томичу не удалось скрыться от уплаты долгов по налогам
Школа глаукомного больного пройдет в Томске
В ночном пожаре в Томской области погибло три человека
Чиновники Томской области обязаны реагировать на обращения в соцсетях
Молодые томичи стали лучшими на первенстве мира по альпинизму
Томским патриотом оказался репортер местного телеканала