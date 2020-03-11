2020-03-11T07:54:19+03:00
Происшествия

Лабораторию по производству «синтетики» закрыли в Томске

Сбыть наркотики ее владелец планировал через интернет
Елена Реутова
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В Томске пресечена работа лаборатории по производству наркотикаВ Томске пресечена работа лаборатории по производству наркотикаФото: из открытых источников
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Сотрудниками УМВД России по Томской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» задержан 34-летний безработный житель областного центра, подозреваемый в незаконном производстве наркотических средств.

Лабораторию по производству синтетического наркотика он оборудовал в арендованном помещении.

- Во время обыска в лаборатории обнаружено и изъято более 3 килограммов готового наркотика мефедрона, а также химические реактивы. Кроме того, было изъято около 10 килограммов наркотических средств в кристаллизированной форме, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30, 228.1 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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