Лабораторию по производству «синтетики» закрыли в Томске
Сотрудниками УМВД России по Томской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» задержан 34-летний безработный житель областного центра, подозреваемый в незаконном производстве наркотических средств.
Лабораторию по производству синтетического наркотика он оборудовал в арендованном помещении.
- Во время обыска в лаборатории обнаружено и изъято более 3 килограммов готового наркотика мефедрона, а также химические реактивы. Кроме того, было изъято около 10 килограммов наркотических средств в кристаллизированной форме, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30, 228.1 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU