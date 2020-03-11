2020-03-11T07:03:59+03:00
Общество

Огурцы и капуста сильнее всего подорожали в феврале в Томске

Зато зимнее пальто можно купить дешевле
Елена Реутова
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Средний рост цен в феврале был незначительнымСредний рост цен в феврале был незначительным
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По информации Томсктата, по отношению к январю, цены в феврале выросли в целом на 0,5%.

Среди продовольственных товаров самый значительный рост цен произошел на свежие огурцы (на 36,7%) и белокочанную капусту (на 18,9%). Ощутимо подорожали и другие свежие овощи и фрукты: чеснок (15.3%), виноград (14.5%), помидоры (13.7%) и лимоны (8.7%).

Но есть и продукты, цены на которые в феврале упали. Куриные яйца подешевели на 6.4%, апельсины – на 4.9%, свинина бескостная – на 4.8%, сахар – на 3.9%.

Среди непродовольственных товаров, видимо, в преддверии Международного женского дня, подорожали свежесрезанные цветы – на 12.3%.

А вот женские зимние пальто стали стоить меньше на 5% - самое время покупать обновки к следующему зимнему сезону.

В феврале более, чем на 10% подорожали путевки в Испанию. И снижение, в связи с ростом курса валют, не ожидается. Выросли цена на услуги сотовой связи (на 6,4%), стоимость КАСКО (5.2%) и помывка в бане (4.2%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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