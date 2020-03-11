2020-03-11T06:30:09+03:00
Общество

Томичей приглашают обсудить благоустройство восьми городских территорий

Среди них - Михайловская роща, скверы у «Авангарда» и в Сосновом бору
Елена Реутова
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Из открытых источниковИз открытых источников
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Завтра, 12 марта в 16 часов в зале заседаний ОНФ (ул. К. Маркса, 7, каб. 103) состоятся публичные обсуждения дизайн-проектов общественных пространств, благоустройство которых стартовало в прошлом году. Томичам представят скорректированные дизайн-проекты 8 общественных пространств, которые получат новый облик в 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Так, в 2020 году будет реализован третий этап благоустройства Михайловской рощи. Здесь планируют обустроить футбольное поле с искусственным травяным покрытием. В зеленой зоне Соснового бора смонтируют освещение на обустроенной тропиночной сети. В сквере в ДНТ «Авангард» и в Березовой роще на Каштаке появятся современные игровые площадки. Томичи могут высказать свои замечания и предложения.

Принять участие в мероприятии могут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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