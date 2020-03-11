Томичу не удалось скрыться от уплаты долгов по налогам

11 Март 2020 2020-03-11T06:08:07+03:00

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Организация, занимающаяся разборкой и сносом зданий, задолжала 650 тыс. рублей налогов. Вместе со страховыми и пенсионными платежами, а также исполнительским сбором общая сумма долга составила 780 тыс. рублей.

Судебные приставы выяснили, что предприятие владеет дорогостоящими иномарками Lexus RX350 и Toyota Land Cruiser 200. Однако наложить арест на транспорт поначалу не удалось - владельцы предпочли спрятать машины. Автомобили были объявлены в розыск. Вскоре Toyota «засветилась» в Крыму, а Lexus в Томске.

Арест на Lexus удалось наложить, когда учредитель организации был вызван на прием в межрайонный отдел судебных приставов. На требование предоставить иномарку гражданин дал письменное объяснение о том, что не знает, где автомобиль. Между тем машину удалось обнаружить неподалеку от отдела. Выйдя в сопровождении пристава на улицу, учредитель увидел, что Lexus грузят на эвакуатор.

Сейчас машина, предварительно оцененная в 2 000 000 рублей, находится на стоянке для арестованных автомобилей. У организации есть несколько дней, чтобы оплатить задолженность, иначе транспорт будет направлен на оценку специалистом, а затем на реализацию в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU