Школа глаукомного больного пройдет в Томске
На первой встрече врач-офтальмолог Антонина Никифорова расскажет, можно ли избежать глаукомы и как не пропустить ее первые признаки, что делать, если вам уже поставлен этот диагноз, в каких случаях показано лечение лазером, а когда уже не избежать операции и как вести себя после операции.
- Проведение школ будет регулярным. На 2020 год запланировано четыре таких мероприятия, - рассказала заведующая Центром офтальмологии ТОКБ Ирина Елманова.
Первое занятие Школы пройдет в среду, 18 марта, в 15.00 в поликлинике ТОКБ (ул.Ивана Черных 96/1) на первом этаже в лекционном зале Центра здоровья. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU