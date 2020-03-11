Школа глаукомного больного пройдет в Томске

11 Март 2020 2020-03-11T05:46:48+03:00

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На первой встрече врач-офтальмолог Антонина Никифорова расскажет, можно ли избежать глаукомы и как не пропустить ее первые признаки, что делать, если вам уже поставлен этот диагноз, в каких случаях показано лечение лазером, а когда уже не избежать операции и как вести себя после операции.

- Проведение школ будет регулярным. На 2020 год запланировано четыре таких мероприятия, - рассказала заведующая Центром офтальмологии ТОКБ Ирина Елманова.

Первое занятие Школы пройдет в среду, 18 марта, в 15.00 в поликлинике ТОКБ (ул.Ивана Черных 96/1) на первом этаже в лекционном зале Центра здоровья. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU