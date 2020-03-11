В ночном пожаре в Томской области погибло три человека

11 Март 2020 2020-03-11T05:25:23+03:00

В пожаре погибло три человека

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В 4.12 ночи поступило сообщение о пожаре в деревне Березовка Первомайского района. К моменту прибытия первого подразделения горел 2-квартирный брусовый нежилой дом 10х20 м.

В 4.25 ночи пожар удалось локализовать, к 6 утра он был ликвидирован.

В результате пожара частично обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, частично обгорели стены внутри. Площадь пожара составила 35 кв.м.

На полу дома пожарными было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения. При разборе обрушившихся конструкций обнаружены тела еще одного мужчины (личность установлена) и женщины (личность устанавливается).

ИСТОЧНИК KP.RU