2020-03-11T05:25:23+03:00
Происшествия

В ночном пожаре в Томской области погибло три человека

Причина возгорания устанавливается
Елена Реутова
Поделиться:
В пожаре погибло три человекаВ пожаре погибло три человека
Изменить размер текста:

В 4.12 ночи поступило сообщение о пожаре в деревне Березовка Первомайского района. К моменту прибытия первого подразделения горел 2-квартирный брусовый нежилой дом 10х20 м.

В 4.25 ночи пожар удалось локализовать, к 6 утра он был ликвидирован.

В результате пожара частично обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, частично обгорели стены внутри. Площадь пожара составила 35 кв.м.

На полу дома пожарными было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения. При разборе обрушившихся конструкций обнаружены тела еще одного мужчины (личность установлена) и женщины (личность устанавливается).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томский симфонический оркестр выступит в Москве с шедеврами русской музыки
В Томской области арестован главный лесничий Тегульдетского лесничества
Томичи и голландцы объединили силы в борьбе с описторхозом
Сотрудники томской ГИБДД задержали 46 водителей «под мухой»
Томскими росгвардейцами задержан подозреваемый в совершении разбоя
Режут лед на Томи в ожидании ледохода
На одну вакансию охранника в Томске приходится пять соискателей
Водитель в Томске сбил ребенка на переходе и скрылся с места происшествия
Ловись, рыбка! Свыше 1000 томичей сразятся за звание лучших рыбаков региона
Население Томска в 2019 году пополнили полторы тысячи мигрантов
Лабораторию по производству «синтетики» закрыли в Томске
Огурцы и капуста сильнее всего подорожали в феврале в Томске
Томичей приглашают обсудить благоустройство восьми городских территорий
Томичу не удалось скрыться от уплаты долгов по налогам
Школа глаукомного больного пройдет в Томске
В ночном пожаре в Томской области погибло три человека
Чиновники Томской области обязаны реагировать на обращения в соцсетях
Молодые томичи стали лучшими на первенстве мира по альпинизму
Томским патриотом оказался репортер местного телеканала