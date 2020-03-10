Молодые томичи стали лучшими на первенстве мира по альпинизму

10 Март 2020 2020-03-10T13:27:22+03:00

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Первенство мира по ледолазанию в трех дисциплинах (трудность, скорость и комбинация) завершилось в городе Кирове. Здесь за победу боролись более 70 спортсменов из Лихтенштейна, Щвейцарии, США, Франции, Чехии и России. Российская сборная стала самой многочисленной командой: в ее составе выступали девять альпинистов из Томской области, судьями на соревнованиях работали томичи Иван и Елена Темеревы.

Соревнования проходили в теплую погоду под проливным дождем. Воспитанники объединений «Искра» и «Ирбис» дома детства и юношества «Кедр» из Томска стали призерами первенства мира в трех возрастных группах.

Иван Лощенко был вторым в «комбинации» и «трудности» среди участников 21 года. В этой же возрастной группе Юлия Филатьева стала третьей. Анна Павлюк заняла третье место в скорости в категории 19 лет. В категории 16 лет Владислав Копылов стал вторым в «трудности» и третьим в «комбинации».

ИСТОЧНИК KP.RU