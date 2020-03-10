2020-03-10T12:34:53+03:00
Умный город

Проект вуза по изучению английского включен в Томскую академию активного долголетия

Он предназначен для людей «третьего возраста» – от 55 лет и старше
ИГОРЬ ТЮРИН
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Век живи - век учисьВек живи - век учисьФото: из открытых источников
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В Томскую академию активного долголетия включен проект ТУСУРа по изучению английского языка для людей «третьего возраста». Проект English for Active Third Agers, разработанный при поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина и направленный на решение проблемы социализации пожилых людей через обучение иностранному языку, стал участником Школы иностранных языков Томской академии активного долголетия. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В рамках обучения, помимо обычных аудиторных занятий и самостоятельной работы в электронном курсе, в этом году была сформирована группа комбинированного обучения: аудиторные занятия в сочетании с онлайн-консультациями преподавателя (ответы на вопросы, объяснение типичных ошибок, проверка индивидуальных заданий и пр.).

Социально значимый проект кафедры по достоинству оценен слушателями программы, общее число которых с начала реализации проекта превысило 100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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