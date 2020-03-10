Владельцы 9 автобусных маршрутов будут наказаны в Томске
Специалисты «Центра организации и контроля пассажироперевозок» передали на рассмотрение в департамент городского хозяйства информацию о перевозчиках, нарушивших в выходные дни условия муниципального контракта в части работы в вечернее время.
Перевозчики ежедневно передают в «Центр организации и контроля пассажироперевозок» информацию об автобусах, которые должны быть на линии после 21 часа. С помощью автоматизированной системы диспетчерского управления и ГЛОНАСС сотрудники диспетчерской отслеживают, насколько заявленные планы соответствуют действительности.
Так, в понедельник было установлено, что вечером заявленные рейсы не выполнили автобусы, курсирующие по маршрутам №№ 8/9, 23, 25/52, 29, 30/33, 37. По каждому отдельному случаю ведется проверка, основным инструментом, подтверждающим работу перевозчиков после 21 часа, являются навигационные данные. Если автобус не посетил все контрольные точки, проезжал остановки, то рейсы в зачет не идут.
ИСТОЧНИК KP.RU