2020-03-10T11:44:30+03:00
Общество

О голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ знает 83% россиян

Такие данные озвучил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Елена Реутова
Поделиться:
Из открытых источниковИз открытых источников
Изменить размер текста:

В начале марта на сайте ВЦИОМ были опубликованы данные исследования об отношении россиян к общероссийскому голосованию по внесению правок в Конституцию Российской Федерации.

Информированность о предстоящем голосовании растет: еще недавно, 12 февраля о нем слышали 78% россиян, 3 марта — 83%. Планируют принять участие в голосовании 67% опрошенных.

Среди тех, кто декларирует участие в голосовании, за предложенные изменения в Конституцию планирует проголосовать каждый второй (55%, что на 9 п.п. больше, чем месяцем ранее).

При этом абсолютное большинство опрошенных (85-97%) выразили высокий уровень поддержки поправок, предложенных для оценки. Наивысший уровень одобрения получили следующие инициативы: обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания (97%), обеспечение государством социальной поддержки детям (96%), принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95%), ежегодная индексация пенсии (94%), неделимость территории РФ (94%) и запрет для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство или счета за рубежом (93%).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновники Томской области обязаны реагировать на обращения в соцсетях
Молодые томичи стали лучшими на первенстве мира по альпинизму
Томским патриотом оказался репортер местного телеканала
Проект вуза по изучению английского включен в Томскую академию активного долголетия
Владельцы 9 автобусных маршрутов будут наказаны в Томске
О голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ знает 83% россиян
Водитель мусоровоза погиб на полигоне бытовых отходов рядом с Томском
В Томске стартует шестой Российско-итальянский кинофестиваль RIFF
Томских медиков будут премировать за выявление онкологических заболеваний
Томский драг-дилер получил большой срок за сбыт и хранение героина
Томичи могут получить стартовый капитал на открытие бизнеса из областного бюджета
Томские буренки опережают всех в Сибири по уровню надоев
Во время пожара в райцентре Томской области погиб человек
ТВ и радиосигнал может пропадать в Томске днем до конца марта
Внести вклад на благотворительный счет «Победа» может каждый томич
Должник в Томске оплатил более двух миллионов после ареста авто
Моделей с инвалидностью приглашают на кастинг в Томске
Готовность к паводку и лесным пожарам проверят в Томской области
Мошенник убедил томичку перевести деньги, представившись директором
Прокуратура Томска проведет «горячую линию» по задержкам зарплаты
Томич оплатил покупку на сайте и остался без денег и товара
Томским врачам и медсестрам увеличат зарплату
Губка, созданная томскими учеными вместе с коллегами, способна очищать воду от нефти