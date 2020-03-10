О голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ знает 83% россиян

10 Март 2020 2020-03-10T11:44:30+03:00

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В начале марта на сайте ВЦИОМ были опубликованы данные исследования об отношении россиян к общероссийскому голосованию по внесению правок в Конституцию Российской Федерации.

Информированность о предстоящем голосовании растет: еще недавно, 12 февраля о нем слышали 78% россиян, 3 марта — 83%. Планируют принять участие в голосовании 67% опрошенных.

Среди тех, кто декларирует участие в голосовании, за предложенные изменения в Конституцию планирует проголосовать каждый второй (55%, что на 9 п.п. больше, чем месяцем ранее).

При этом абсолютное большинство опрошенных (85-97%) выразили высокий уровень поддержки поправок, предложенных для оценки. Наивысший уровень одобрения получили следующие инициативы: обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания (97%), обеспечение государством социальной поддержки детям (96%), принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95%), ежегодная индексация пенсии (94%), неделимость территории РФ (94%) и запрет для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство или счета за рубежом (93%).

ИСТОЧНИК KP.RU