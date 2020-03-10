2020-03-10T11:23:22+03:00
Происшествия

Водитель мусоровоза погиб на полигоне бытовых отходов рядом с Томском

В Томской области проводится проверка по факту смертельного травмирования сотрудника МУП «Спецавтохозяйство»
ИГОРЬ ТЮРИН
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Смерть может подстерегать вездеСмерть может подстерегать вездеФото: из открытых источников
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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области проводится проверка по факту смертельного травмирования работника МУП «Спецавтохозяйство» при производстве работ. По предварительным данным, 9 марта на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном в районе с. Сухоречье Томского района Томской области, на 31-летнего водителя УМП «Спецавтохозяйство», выполнявшего работы по разгрузке твердых бытовых отходов, упал задний борт мусоровоза. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, выполняются иные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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