Водитель мусоровоза погиб на полигоне бытовых отходов рядом с Томском

10 Март 2020 2020-03-10T11:23:22+03:00

Смерть может подстерегать везде Фото: из открытых источников

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области проводится проверка по факту смертельного травмирования работника МУП «Спецавтохозяйство» при производстве работ. По предварительным данным, 9 марта на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном в районе с. Сухоречье Томского района Томской области, на 31-летнего водителя УМП «Спецавтохозяйство», выполнявшего работы по разгрузке твердых бытовых отходов, упал задний борт мусоровоза. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, выполняются иные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU