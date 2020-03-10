Томских медиков будут премировать за выявление онкологических заболеваний
5 марта Правительство России приняло решение о выделении из Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1,2 млрд рублей на денежные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. С инициативой введения премий выступил Минздрав РФ.
Томская область получит из общей суммы 10,25 миллиона рублей, которые поступят в Территориальный Фонд ОМС.
Ранее глава регионального фонда ОМС Алексей Рудко сообщал томским журналистам, что сумма премии за каждый выявленный случай рака может составить тысячу рублей. Часть выплаты может получить и специалист, проводивший диагностические обследования.
Правительство рассчитывает, что денежное стимулирование будет способствовать росту выявляемости онкозаболеваний на ранних стадиях, когда эффективность лечения опасного недуга значительно выше.
ИСТОЧНИК KP.RU