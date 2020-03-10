2020-03-10T10:32:12+03:00
Здоровье

Томских медиков будут премировать за выявление онкологических заболеваний

В текущем году на эти цели региону выделено 10,25 миллиона рублей
Алиса Селезнева
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Чем раньше выявлен рак, тем выше шансы на излечение.Чем раньше выявлен рак, тем выше шансы на излечение.Фото: из открытых источников
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5 марта Правительство России приняло решение о выделении из Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1,2 млрд рублей на денежные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. С инициативой введения премий выступил Минздрав РФ.

Томская область получит из общей суммы 10,25 миллиона рублей, которые поступят в Территориальный Фонд ОМС.

Ранее глава регионального фонда ОМС Алексей Рудко сообщал томским журналистам, что сумма премии за каждый выявленный случай рака может составить тысячу рублей. Часть выплаты может получить и специалист, проводивший диагностические обследования.

Правительство рассчитывает, что денежное стимулирование будет способствовать росту выявляемости онкозаболеваний на ранних стадиях, когда эффективность лечения опасного недуга значительно выше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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