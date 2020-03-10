2020-03-10T09:51:16+03:00
Происшествия

Томский драг-дилер получил большой срок за сбыт и хранение героина

Ранее он уже отбывал наказание за аналогичные преступления
Алиса Селезнева
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Впереди у "продавца смерти" долгие годы за решеткой.Впереди у "продавца смерти" долгие годы за решеткой.Фото: из открытых источников
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Октябрьский районный суд г.Томска признал 35-летнего томича виновным в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

- Установлено, что в период с мая по июнь 2019 года мужчина отдельными дозами продал своему знакомому более 6 грамм героина. Помимо этого, у себя дома для последующего сбыта он хранил ещё четыре дозы этого наркотика общей массой около 1 грамма. Однако реализовать свой преступный умысел не смог, так как был задержан сотрудниками полиции. – говорится в сообщении судебного ведомства.

Незадолго до совершения преступления и задержания полицией , мужчина условно-досрочно был освобожден из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за ряд преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. С учетом данного факта, суд приговорил рецидивиста к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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