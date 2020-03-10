Томичи могут получить стартовый капитал на открытие бизнеса из областного бюджета

10 Март 2020 2020-03-10T09:18:54+03:00

В прошлом году 150 томичей открыли свое дело при поддержке службы занятости. Фото: из открытых источников

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В общей сложности, на реализацию бизнес-идей жителей Томской области в 2020 году из региональной казны выделено 17 миллионов рублей. За счет этих средств безвозмездные субсидии в размере 100 тысяч рублей получат 150 начинающих предпринимателей региона, успешно защитившие свои бизнес-планы перед экспертными комиссиями. Также при поддержке центров занятости они могут пройти специальные краткосрочные курсы по основам предпринимательства, получить консультацию по налоговому законодательству, посетить специальные бизнес-клубы.

Напомним, что по решению губернатора Томской области Сергея Жвачкина единовременные выплаты на открытие собственного дела увеличились в 2019 году с 58 800 до 100 00.

Такой поддержкой из областного бюджета в минувшем году воспользовались 150 томичей, открывшие собственные швейные мастерские, игровые комнаты, фотостудии, пекарни, автосервисы, магазины, салоны красоты, кондитерские и др..

Чтобы получить стартовый капитал необходимо обратиться в ближайший центр занятости по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU