Томичи могут получить стартовый капитал на открытие бизнеса из областного бюджета
В общей сложности, на реализацию бизнес-идей жителей Томской области в 2020 году из региональной казны выделено 17 миллионов рублей. За счет этих средств безвозмездные субсидии в размере 100 тысяч рублей получат 150 начинающих предпринимателей региона, успешно защитившие свои бизнес-планы перед экспертными комиссиями. Также при поддержке центров занятости они могут пройти специальные краткосрочные курсы по основам предпринимательства, получить консультацию по налоговому законодательству, посетить специальные бизнес-клубы.
Напомним, что по решению губернатора Томской области Сергея Жвачкина единовременные выплаты на открытие собственного дела увеличились в 2019 году с 58 800 до 100 00.
Такой поддержкой из областного бюджета в минувшем году воспользовались 150 томичей, открывшие собственные швейные мастерские, игровые комнаты, фотостудии, пекарни, автосервисы, магазины, салоны красоты, кондитерские и др..
Чтобы получить стартовый капитал необходимо обратиться в ближайший центр занятости по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU