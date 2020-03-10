2020-03-10T08:37:47+03:00
Экономика

Томские буренки опережают всех в Сибири по уровню надоев

Каждая из них дает в среднем свыше 17 кг молока в день
Алиса Селезнева
Поделиться:
Молочные реки в Томской области растут.Молочные реки в Томской области растут.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Средний надой на фуражную корову в хозяйствах и сельхозпредприятиях Томской области вырос до 17,6 кг молока в день. По этому показателю Томская область вышла в лидеры среди регионов Сибирского федерального округа. Следом за томичами идет Красноярский край с показателем в 17 кг.

По данным областного департамента по социально-экономическому развитию села, по сравнению с 2019 годом продуктивность томских коров увеличилась на 1,3 кг. По темпам прироста регион также в числе лидеров в СФО - занимает второе место после Иркутской области.

-Самый высокий рост молочной продуктивности отмечен в компании «Сибирское молоко» 120,9%) и «КФХ «Нива» (156%) Асиновского района, в «Подсобном» (107,9%) и сельхозкооперативе «Весна» (106,7%) Кожевниковского района, хозяйстве «Куендат» (104%) Первомайского района, на предприятиях «Агрофирма» (115%), «Заречное» (110,8%) и в СПК «Межениновский» (113,7%) Томского района. Увеличение продуктивности произошло за счет улучшения генетического потенциала стада, кормовой базы и содержания скота.- сообщает пресс- служба областной администрации.

По данным Томскстата, производство молока в сельхозорганизациях Томской области (без субъектов малого предпринимательства) за январь 2020 года составило 5,4 тыс. тонн, что выше прошлогоднего показателя на 9,3%. За первый месяц 2020 года молочная продуктивность составила 591 кг — 109,9% к 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновники Томской области обязаны реагировать на обращения в соцсетях
Молодые томичи стали лучшими на первенстве мира по альпинизму
Томским патриотом оказался репортер местного телеканала
Проект вуза по изучению английского включен в Томскую академию активного долголетия
Владельцы 9 автобусных маршрутов будут наказаны в Томске
О голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ знает 83% россиян
Водитель мусоровоза погиб на полигоне бытовых отходов рядом с Томском
В Томске стартует шестой Российско-итальянский кинофестиваль RIFF
Томских медиков будут премировать за выявление онкологических заболеваний
Томский драг-дилер получил большой срок за сбыт и хранение героина
Томичи могут получить стартовый капитал на открытие бизнеса из областного бюджета
Томские буренки опережают всех в Сибири по уровню надоев
Во время пожара в райцентре Томской области погиб человек
ТВ и радиосигнал может пропадать в Томске днем до конца марта
Внести вклад на благотворительный счет «Победа» может каждый томич
Должник в Томске оплатил более двух миллионов после ареста авто
Моделей с инвалидностью приглашают на кастинг в Томске
Готовность к паводку и лесным пожарам проверят в Томской области
Мошенник убедил томичку перевести деньги, представившись директором
Прокуратура Томска проведет «горячую линию» по задержкам зарплаты
Томич оплатил покупку на сайте и остался без денег и товара
Томским врачам и медсестрам увеличат зарплату
Губка, созданная томскими учеными вместе с коллегами, способна очищать воду от нефти