Томские буренки опережают всех в Сибири по уровню надоев

10 Март 2020 2020-03-10T08:37:47+03:00

Каждая из них дает в среднем свыше 17 кг молока в день

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Средний надой на фуражную корову в хозяйствах и сельхозпредприятиях Томской области вырос до 17,6 кг молока в день. По этому показателю Томская область вышла в лидеры среди регионов Сибирского федерального округа. Следом за томичами идет Красноярский край с показателем в 17 кг.

По данным областного департамента по социально-экономическому развитию села, по сравнению с 2019 годом продуктивность томских коров увеличилась на 1,3 кг. По темпам прироста регион также в числе лидеров в СФО - занимает второе место после Иркутской области.

-Самый высокий рост молочной продуктивности отмечен в компании «Сибирское молоко» 120,9%) и «КФХ «Нива» (156%) Асиновского района, в «Подсобном» (107,9%) и сельхозкооперативе «Весна» (106,7%) Кожевниковского района, хозяйстве «Куендат» (104%) Первомайского района, на предприятиях «Агрофирма» (115%), «Заречное» (110,8%) и в СПК «Межениновский» (113,7%) Томского района. Увеличение продуктивности произошло за счет улучшения генетического потенциала стада, кормовой базы и содержания скота.- сообщает пресс- служба областной администрации.

По данным Томскстата, производство молока в сельхозорганизациях Томской области (без субъектов малого предпринимательства) за январь 2020 года составило 5,4 тыс. тонн, что выше прошлогоднего показателя на 9,3%. За первый месяц 2020 года молочная продуктивность составила 591 кг — 109,9% к 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU