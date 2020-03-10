2020-03-10T08:13:02+03:00
Происшествия

Во время пожара в райцентре Томской области погиб человек

Еще четверых удалось спасти от огня
Алиса Селезнева
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фото: ГУ МЧС России по Томской областифото: ГУ МЧС России по Томской областиФото: из открытых источников
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В понедельник, 9 марта, в 6.47 утра, спасателям поступило сообщение о возгорании жилого дома и расположенного рядом с ним гаража в п. Белый Яр Верхнекетского района. Первое подразделение огнеборцев прибыло на место уже через семь минут.

- К этому моменту горели надворные постройки, существовала угроза распространения огня на жилой дом. Пожарные этого не допустили - у дома пострадала только торцевая часть. Из жилого здания были спасены 4 человека. В результате пожара сгорел гараж, над гаражом и строением сгорела обрешетка крыши. В самом гараже сгорел автомобиль ВАЗ 2109, на заднем сидении которого было обнаружено тело человека. Его личность устанавливается. – говорится в сообщении ведомства.

Один из спасенных, мужчина 1989 года рождения, получил термический ожог спины, кистей рук но от госпитализации отказался. В ликвидации огня были задействованы восемь человек и две единицы техники. Причины возникновения пожара выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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