ТВ и радиосигнал может пропадать в Томске днем до конца марта

10 Март 2020 2020-03-10T07:50:45+03:00

Томичей ждет три недели без тв Фото: из открытых источников

Это связано с ремонтными работами на телебашне

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На территории Томска с 10 по 31 в будние дни с 09:00 до 17:00 местного времени может полностью или частично отсутствовать эфирное телерадиовещание.

Как отметили в Томском ОРТПЦ (оператор эфирных аналоговых телерадиоканалов и цифровых мультиплексов в Томской области), это связано с необходимость проведения плановых работ на телевизионной башне.

В случае плохих погодных условий работы могут быть отменены или перенесены на другое время.

ИСТОЧНИК KP.RU