ТВ и радиосигнал может пропадать в Томске днем до конца марта
Это связано с ремонтными работами на телебашне
Томичей ждет три недели без твФото: из открытых источников
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На территории Томска с 10 по 31 в будние дни с 09:00 до 17:00 местного времени может полностью или частично отсутствовать эфирное телерадиовещание.
Как отметили в Томском ОРТПЦ (оператор эфирных аналоговых телерадиоканалов и цифровых мультиплексов в Томской области), это связано с необходимость проведения плановых работ на телевизионной башне.
В случае плохих погодных условий работы могут быть отменены или перенесены на другое время.
ИСТОЧНИК KP.RU