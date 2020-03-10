2020-03-10T07:27:15+03:00
Победа

Внести вклад на благотворительный счет «Победа» может каждый томич

Для этого достаточно отправить смс-сообщение
Елена Реутова
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Внести свой вклад может каждыйВнести свой вклад может каждыйФото: из открытых источников
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Губернатор Томской области обратился к руководителям предприятий, к предпринимателям и жителям региона с призывом внести посильный вклад на областной благотворительный счет «Победа». Средства фонда идут на оказание дополнительной адресной социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны.

За пять лет такую помощь получили 316 инвалидов и участников войны, тружеников тыла, вдов, жителей блокадного Ленинграда и несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. На средства благотворительного счета были отремонтированы квартиры ветеранов, приобретена бытовая техника, оказана помощь в газификации жилья.

- Нынешний год 75-летия Победы президент России объявил Годом памяти и славы. Позаботиться о наших ветеранах, героях, победителях может каждый. Знаю, что для нас, сибиряков, память, долг и уважение – не просто слова, – отметил Сергей Жвачкин.

Денежные средства на областной благотворительный счет «Победа» можно перечислить на расчетный счет или отправить смс-сообщение на номер 7715 с кодовым словом «ПРИМИ» и суммой пожертвования через пробел. Можно отправить смс без суммы, и тогда со счета мобильного телефона будет списано 45 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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