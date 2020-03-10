2020-03-10T06:57:08+03:00
Общество

Должник в Томске оплатил более двух миллионов после ареста авто

Такую сумму он задолжал партнеру за отделочные материалы
Елена Реутова
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После ареста авто жены, должник оплатил всю сумму долгаПосле ареста авто жены, должник оплатил всю сумму долга
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Организация, взяв под реализацию отделочные материалы, вовремя не рассчиталась и задолжала партнеру 2 250 000 рублей. В ходе рассмотрения иска о взыскании долга суд определил солидарными должниками руководителя предприятия и его супругу.

Судебные приставы выяснили, что супруга директора владеет автомобилем Nissan Juke, и вынесли запрет на совершение регистрационных действий в ГИБДД в отношении данного транспортного средства. Через несколько дней приставы выехали к месту проживания семейной пары с целью ареста автомобиля. Ключи передавать должники отказались, так что автомобиль был вывезен на стоянку с помощью эвакуатора.

После этого на депозитный счет межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств поступили денежные средства, достаточные для погашения долга (более 2 млн. рублей). Тем не менее арест с автомобиля будет снят только после оплаты исполнительского сбора за неисполнение судебного решения в добровольный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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