Должник в Томске оплатил более двух миллионов после ареста авто
Организация, взяв под реализацию отделочные материалы, вовремя не рассчиталась и задолжала партнеру 2 250 000 рублей. В ходе рассмотрения иска о взыскании долга суд определил солидарными должниками руководителя предприятия и его супругу.
Судебные приставы выяснили, что супруга директора владеет автомобилем Nissan Juke, и вынесли запрет на совершение регистрационных действий в ГИБДД в отношении данного транспортного средства. Через несколько дней приставы выехали к месту проживания семейной пары с целью ареста автомобиля. Ключи передавать должники отказались, так что автомобиль был вывезен на стоянку с помощью эвакуатора.
После этого на депозитный счет межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств поступили денежные средства, достаточные для погашения долга (более 2 млн. рублей). Тем не менее арест с автомобиля будет снят только после оплаты исполнительского сбора за неисполнение судебного решения в добровольный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU