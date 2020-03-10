2020-03-10T06:24:57+03:00
Общество

Моделей с инвалидностью приглашают на кастинг в Томске

Он пройдет в рамках III Регионального культурно-образовательного форума «ВСЕ с ВОИ»
Елена Реутова
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Школа моделей с инвалидностью работает в Томске с 2012 года в рамках проекта «Особая мода»Школа моделей с инвалидностью работает в Томске с 2012 года в рамках проекта «Особая мода»Фото: Из открытых источников
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В РК «Факел» (г. Томск, ул. Красноармейская, 120, 1 этаж) 15 марта с 12.00 будет проходить кастинг в школу моделей с инвалидностью «Особая мода». В нем могут принять участие желающие с 6 до 60 лет.

- Опыт показывает, что занятия в этой школе помогают участникам социализироваться, почувствовать себя увереннее во всех сферах жизни. Она дает обширные знания в областях культуры, творчества, умении владеть собой и правильно преподносить себя, - рассказали в региональном отделении Всероссийского общества инвалидов (ВОИ).

Группа инклюзивная, обучение будет доступно всем, кто пройдет кастинг. Занятия будут проходить с марта по октябрь с летними каникулами (июль и август) по выходным дням.

Планируемые дисциплины: психология, дефиле, актёрское мастерство, хореография, иппотерапия, стиль, прическа, визаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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