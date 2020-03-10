Готовность к паводку и лесным пожарам проверят в Томской области

10 Март 2020 2020-03-10T06:02:39+03:00

С завтрашнего дня в регионе начнутся проверки готовности к половодью и лесным пожарам

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С 11 марта в регионе начнется оценка готовности муниципалитетов Томской области к предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный и лесопожарный периоды. В состав региональной межведомственной комиссии войдут сотрудники ГУ МЧС России по Томской области, областных департаментов защиты населения и территории, лесного хозяйства, природных ресурсов, специалисты по вопросам ГО и ЧС районных администраций и представители территориальных федеральных ведомств.

В преддверии половодья комиссия проверит оснащение пунктов временного размещения людей, запасы корма для сельскохозяйственных животных в местах отгона скота, условия хранения медикаментов, продуктов, ГСМ и других материально-технических средств.

Особое внимание будет уделено в ходе проверки и готовности к сезону лесных пожаров. В муниципалитетах будут проверять источники водоснабжения, состояние инженерной техники, противопожарное обустройство лесов, планы лесничеств по тушению возгораний и проведению превентивных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU