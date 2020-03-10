Мошенник убедил томичку перевести деньги, представившись директором

10 Март 2020 2020-03-10T05:37:03+03:00

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По предварительным данным, сотруднице одного из заведений Томска на рабочий телефон поступил звонок. Неизвестный представился именем директора и говорил похожим голосом. Девушка подлога не заподозрила. В ходе разговора злоумышленник пояснил, что находится в дороге, попросил не прерывать разговор и выполнять его поручения: взять все имеющиеся деньги из кассы и оплатить посредством перевода через банкомат услуги рекламы, а именно рекламный баннер и рекламный щит. Девушка, следуя указаниям, перевела через банкомат денежные средства в сумме 28 000 рублей по указанному ей номеру сотового телефона.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU