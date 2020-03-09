Прокуратура Томска проведет «горячую линию» по задержкам зарплаты

9 Март 2020 2020-03-09T07:07:36+03:00

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С 10 по 12 марта, с 14.00 до 18.00, в прокуратуре г.Томска будет работать «горячая линия» по вопросам нарушения прав граждан в сфере оплаты труда.

- По телефону 53-31-41 граждане смогут сообщить о любых фактах нарушения закона в указанной сфере, в том числе о несоблюдении сроков выплаты заработной платы, имеющейся перед ними задолженности по оплате труда и других нарушениях. На заданные вопросы ответит помощник прокурора г.Томска Баунтрок Константин Михайлович. Поступившие обращения будут рассмотрены в установленные законом сроки. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.- говорится в сообщении ведомства.

Напомним, благодаря вмешательству прокуратуры Томска, в начале этого года была погашена задолженность по зарплате перед 120 работниками одной из крупных строительных компаний региона.

ИСТОЧНИК KP.RU