2020-03-09T06:25:29+03:00
Происшествия

Томич оплатил покупку на сайте и остался без денег и товара

Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей
Алиса Селезнева
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Интернет-мошенники все время совершенствуют схемы обманаИнтернет-мошенники все время совершенствуют схемы обманаФото: из открытых источников
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В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска поступило заявление от жителя областного центра о хищении денежных средств в Интернете.

- По предварительным данным, потерпевший,1986 года рождения, решил приобрести сушильную машину. На одном из Интернет сайтов он нашел объявление о продаже интересующей техники, связался с продавцом, по номеру начинающемуся на «+7 495…», который пояснил, что вышлет на электронную почту реквизиты для оплаты товара. Оплатив покупку посредством дистанционного перевода денежных средств в сумме более 40 000 рублей со своей банковской карты, мужчина снова связался с продавцом, который сообщил, что как только товар будет отправлен, он напишет «трек-код» для отслеживания доставки. Спустя некоторое время мужчина снова попытался связаться с продавцом, однако телефон был не доступен, «трек-код» и товар не получены, Интернет сайт не функционировал. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников. –сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

УМВД России по Томской области рекомендует не отвечать на звонки, поступающие с номеров, начинающихся на +7495…..или +7499….

Если продавец или покупатель на Интернет-сайте просит пройти к банкомату для операций или сообщить ему номер карты и смс-пароли и коды, поступившие на телефон – Не верьте, это мошенники!

Никогда не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты, в том числе при покупке товаров через Интернет сайты и не сообщайте дополнительные данные банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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