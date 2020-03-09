Томским врачам и медсестрам увеличат зарплату

9 Март 2020 2020-03-09T05:53:02+03:00

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6 марта председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств из Федерального Фонда ОМС на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала во всех российских регионах.

В общей сложности, на эти цели будет направлено 18,3 млрд рублей, которые поступят в распоряжение Территориальных фондов ОМС. Томским медикам на прибавки к зарплатам причитается 80, 7 млн рублей. Кузбасс получит почти 375 миллионов, Новосибирская область 154,6 млн. Самые большие ассигнования выделят медикам Московской области — почти 2,7 млрд руб, и северной столицы, Санкт-Петербурга - более 1,7 млрд руб.,

Как говорится в распоряжении премьер-министра, если регионам не хватит выделенных бюджетных средств, то ФФОМС должен будет дополнительно перевести территориальным фондам деньги из специального резерва. Его размер составляет 2,75 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU