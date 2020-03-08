Ранее судимый сельчанин в Томской области «погорел» на марихуане

8 Март 2020 2020-03-08T08:01:15+03:00

Страсть к конопле до добра не доведет Фото: из открытых источников

В Молчановском районе местный житель осужден к лишению свободы за незаконные сбор и хранение «травки»

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Молчановский районный суд Томской области признал 36-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в январе 2020 года подсудимый на участке дикорастущей конопли собрал наркотическое средство «марихуана», которое хранил в автомобиле до изъятия сотрудниками полиции. Масса изъятого наркотического средства составила 378 грамм.

С учетом отрицательной характеристики личности виновного, который совершил данное преступление в период условного осуждения за аналогичное деяние, государственный обвинитель ориентировала суд на определение ему наказания исключительно в виде лишения свободы. Согласившись с этой позицией, суд приговорил подсудимого окончательно к 3 годам 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU