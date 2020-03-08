2020-03-08T05:07:20+03:00
Спорт

На первенстве Сибири по рукопашному бою томичи завоевали «бронзу»

Они будут представлять регион на первенстве страны
ИГОРЬ ТЮРИН
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Пока третье место, но главные победы - впередиПока третье место, но главные победы - впередиФото: из открытых источников
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В Красноярске состоялось первенство Сибирского федерального округа по рукопашному бою. В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов из 10 регионов Сибири. Бронзовыми призерами стали томичи Илья Баляхин (весовая категория 60 кг, 19 лет) и Евгений Садыков (весовая категория 80 кг, 20 лет).

Как сообщил президент федерации рукопашного боя Томской области Дмитрий Егораев, томская команда вновь продемонстрировала хорошие результаты. В бескомпромиссных поединках спортсмены увезли домой две бронзовых медали. Они были отобраны на первенство России по рукопашному бою, которое состоится в конце марта в городе Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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