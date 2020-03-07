Пользователь социальной сети в Томске стала жертвой мошенников

7 Март 2020 2020-03-07T10:44:04+03:00

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Потерпевшая 1978 года рождения, пользователь одной из социальных сетей, получила уведомление с неизвестного аккаунта о выигрыше в «Супер-лото». В розыгрышах женщина не участвовала, но по ссылке перешла. На сайте автоматически появилось окно с номером якобы выигрышного билета и призовой суммой в 198 965 рублей. Затем появилось окно платежной системы, в котором потерпевшая для получения выигрыша ввела реквизиты своей банковской карты. Для списания якобы комиссии за выигрыш в размере 450 рублей сайт потребовал подтвердить операцию ввода кода, пришедшего ей в смс-сообщении. После этого стали производиться списания денежных средств с карты на общую сумму более 2 500 рублей, после чего банк заблокировал подозрительные операции.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

! Не сообщайте никому номер банковской карты, код на обратной стороне карты, смс-пароли и коды, поступившие на телефон. Не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите реквизиты своих банковских карт!

ИСТОЧНИК KP.RU