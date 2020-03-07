Томичам рассказали об импорте в условиях коронавируса

7 Март 2020 2020-03-07T07:14:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирус в Китае стал для импортеров очередным испытанием на прочность. Эпидемия повлияла на бизнес. Наблюдались перебои с поставками, снизились обороты торговли с Китаем. Но потери можно и нужно минимизировать. Для этого необходимо использовать особые технологии и подходы. Об этом спикеры конференции рассказали в своих выступлениях, основанных на реальных и свежих кейсах.

Коснулись таких важным тем, как логистика в условиях карантина, обсудили финансовые инструменты, позволяющие минимизировать риски, поговорили о секретах подготовки разрешительных документов, правилах ввоза образцов и особенностях проведения испытаний.

После тренинга томские предприниматели смогли задать спикерам интересующие их вопросы. Все гости конференции пришли к выводу, что знание правильных технологий ведения ВЭД поможет противостоять вызовам и барьерам, стоящим перед импортерами. К успеху в бизнесе придут самые стойкие. И самые обученные.

ИСТОЧНИК KP.RU