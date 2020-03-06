В Томске вынесен обвинительный приговор убийце матери

6 Март 2020 2020-03-06T13:11:12+03:00

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Томский областной суд признал 59-летнюю жительницу Каргасокского района виновной в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Установлено, что подсудимая на протяжении двух лет ухаживала за своей 85-летней матерью, которая после перелома бедренного сустава не могла самостоятельно передвигаться. При этом мать неоднократно оскорбляла ее, в том числе высказывая сожаления по поводу того, что дала ей жизнь.

В июле 2016 года подсудимая отвезла продукты матери, которая вновь стала выражаться в ее адрес грубой бранью. Вернувшись к себе, подсудимая при употреблении спиртных напитков приняла решение убить свою мать. Приехав к пожилой женщине домой, она вначале душила потерпевшую, а затем нанесла ей не менее 10 ударов деревянным бруском по голове.

Суд приговорил подсудимую к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU