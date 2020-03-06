2020-03-06T12:11:29+03:00
Звезды

Если хочется танцевать, приходите в томский БКЗ

Для этого нужно будет захватить с собой только большое желание
ИГОРЬ ТЮРИН
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Приходи и танцуй!Приходи и танцуй!Фото: из открытых источников
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7 марта в фойе Большого концертного зала Томской областной государственной филармонии состоятся открытый бал и затем концерт «Волшебное озеро», на которые приглашает студия старинного и шотландского танца «Мистерия».

Как отмечают организаторы, в открытом бале можно участвовать без подготовки: особенно, если вы ни разу не танцевали. Просто прийти и начать танцевать, играть в игры, общаться и прекрасно проводить время. Вас ждут бальные игры и старинные танцы в режиме обучения.

Основная тема бала – цветы.

Сразу после бала, вечером, начнется концерт. В программе – волшебная музыка Лядова, Чайковского и Рахманинова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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