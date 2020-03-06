Если хочется танцевать, приходите в томский БКЗ
7 марта в фойе Большого концертного зала Томской областной государственной филармонии состоятся открытый бал и затем концерт «Волшебное озеро», на которые приглашает студия старинного и шотландского танца «Мистерия».
Как отмечают организаторы, в открытом бале можно участвовать без подготовки: особенно, если вы ни разу не танцевали. Просто прийти и начать танцевать, играть в игры, общаться и прекрасно проводить время. Вас ждут бальные игры и старинные танцы в режиме обучения.
Основная тема бала – цветы.
Сразу после бала, вечером, начнется концерт. В программе – волшебная музыка Лядова, Чайковского и Рахманинова.
ИСТОЧНИК KP.RU